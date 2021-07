DÍVIDAS: Prefeitura vai desembolsar mais R$ 5,8 milhões para quitar contribuições patronais do dissídio

Valores são devidos ao Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) e serão parcelados em 36 meses

Guilherme Gandini

Editor-Chefe

Depois de pagar os valores devidos aos servidores municipais referentes ao dissídio de 2015, na ordem de R$ 29,3 milhões, a Prefeitura de Catanduva ainda precisará desembolsar mais de R$ 5,8 milhões para quitar contribuições patronais.

Os valores são devidos ao Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) e serão parcelados em 36 meses. A esse montante ainda serão somados juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

De acordo com o diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, o parcelamento foi autorizado pela Câmara de Vereadores pela lei municipal nº 6.184, de 2 de julho de 2021.

“Isso tudo já está autorizado pelos conselheiros aqui da autarquia. É um parcelamento que não causa nenhum dano ao IPMC, uma vez que as parcelas vão ser pagas com correção monetária e juros, o que corresponde à meta que o IPMC deve perseguir para os seus investimentos”, explicou Andrella.

As dívidas do dissídio deixadas pelo ex-prefeito Geraldo Vinholi, em 2015, ainda englobaram outros R$ 5,2 milhões pagos no início deste ano, referentes ao pagamento da diferença do cartão alimentação dos servidores.