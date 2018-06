Ditinho Muleta Sugere Transferência do Poupatempo Para Estação Cultura

O vereador Benedito Alexandre Pereira (DEM), o Ditinho Muleta, sugeriu ao Governo que transfira o Poupatempo de Catanduva para parte do prédio da Estação Cultura, na Rua Rio de Janeiro. A sugestão consta de requerimento do vereador aprovado em Plenário.

No documento, o vereador relaciona a política de economia do Governo, a distância do prédio alugado que abriga o serviço atualmente e a disponibilidade de espaço no prédio da Estação Cultura. Ele argumenta que “a municipalidade dispõe de uma ampla construção predial, de localização privilegiada, nas proximidades do Terminal Urbano e também dos principais prédios públicos da cidade (Prefeitura e Câmara)” e lembra que o espaço foi cedido recentemente à Justiça Eleitoral para o cadastramento eleitoral obrigatório.

Em entrevista ao Jornal O Regional, o vereador analisou que, além de facilitar o acesso aos moradores de Catanduva e propiciar economia aos cofres públicos, a proposta poderia beneficiar também o comércio.

“Já que o prefeito atual está fazendo de tudo para economizar, eu vejo uma solução para o prédio do Poupatempo onde é pago um aluguel de certa forma caro, que é o prédio da Estação Cultura onde foi feito o cadastro biométrico. Seria conveniente para o munícipe porque seria centralizado. Acredito que vai movimentar até melhor o nosso comércio que hoje está bastante apagado já que vem muita gente da região no Poupatempo. A minha ideia foi fazer o requerimento com a sugestão sobre a troca de prédios. Ao invés de pagar aluguel viria para o prédio no centro da cidade que é público”, explicou o parlamentar.

O aluguel do prédio que abriga o Poupatempo atualmente, na Avenida Antônio Stocco, custa aproximadamente R$ 15 mil por mês aos cofres públicos. O valor foi reduzido em 2017 em 30%. Até então, o Município pagava mais de R$ 21,3 mil por mês de aluguel do prédio.

Nathália Silva

Da Reportagem Local