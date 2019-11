Ditinho Muleta Propõe Emenda Em Projeto Para Pagamento Do Dissídio De 2015

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, na tarde desta segunda-feira, (25), protocolou na Secretaria da Casa de Leis, uma emenda ao Projeto de Lei nº 59/2019, que “Estima a Receita e Fixa Despesa do Município de Catanduva para o Exercício de 2020”.

De acordo com o parlamentar, a emenda tem por objetivo autorizar a Prefeita Municipal, a remanejar o dinheiro público dentro do orçamento, no limite de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões), ou seja, realizar as adequações orçamentárias no momento oportuno, para viabilizar o pagamento do dissídio coletivo. Com a iniciativa, a Prefeita Municipal terá autorização legislativa para pagar o débito contraído com o funcionalismo.

“A presente Emenda ao Projeto de Lei nº 59/2019, visa acrescentar o inciso IV ao art. 4º do Projeto de Lei Orçamentário, para possibilitar que o Poder Executivo cumpra decisões judiciais envolvendo o dissídio coletivo do funcionalismo, referente ao ano de 2015. Dessa forma, com a devida autorização legislativa, para que se façam as adequações orçamentárias no momento oportuno, não haverá nenhuma possibilidade de alegações de indisponibilidade orçamentária, já que tal medida se encontrará devidamente autorizada”.

A emenda ao orçamento foi deliberada em sessão ordinária, que ocorreu ontem (26).

Ariane Pio

Da Reportagem Local