Ditinho Muleta Envia Ofício Especial Para Saber Sobre Dengue

O vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, elaborou um Ofício Especial endereçado ao prefeito Afonso Macchione Neto e também ao secretário municipal de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, questionando-os sobre os casos de dengue em Catanduva. Segundo Ditinho Muleta, a elaboração do ofício consiste em saber qual a real situação da dengue no município de Catanduva, bem como, quais as diretrizes que estão sendo utilizadas pelo Prefeito e Secretário de Saúde, para prevenir e combater a dengue no município, e em caso de epidemia, quais as medidas que serão adotadas. “A dengue tem sido uma preocupação constante para todos nós catanduvenses. Já passamos por uma epidemia e sabemos o quanto é difícil. Então em virtude do que vem ocorrendo, elaborei este ofício ao prefeito Afonso e ao Secretário Ronaldo, para saber a real situação da dengue em nosso município. Também desejo saber qual a estratégia utilizada pelo Chefe do Executivo, desde que assumiu seu mandato, para prevenir a dengue, bem como em caso de epidemia, qual será a estratégia para combatê-la”. No documento, o parlamentar demonstra sua sensibilidade com o tratamento dos pacientes, que apresentam sintomas reais da doença e procuram diariamente pelas unidades de saúde do município, dentre elas a UPA, que vem recebendo um grande número de pessoas com sintomas graves da dengue.

Em um contexto geral, o parlamentar requereu às autoridades: cópias das planilhas, contendo informações oficiais sobre o quadro atual da epidemia de dengue na cidade de Catanduva, discriminando, o número de pessoas com suspeita de dengue e os casos já confirmados pelo corpo de saúde responsável; números estatísticos da epidemia, subdivididos, organizados e separados por bairros; cópia da relação dos atendimentos referentes aos casos de dengue, separados por unidades de saúde do município, constando data de entrada e o nome do paciente; cópias de relatórios contendo as medidas já executadas, seja elas preventivas ou remediativas, em relação à prevenção e ao controle da epidemia da dengue na cidade de Catanduva.

Na sequência, Ditinho Muleta ainda solicita ser informado sobre os valores já gastos com investimentos de todas as naturezas, com cópias das Notas Fiscais e Empenhos realizados, na busca pela prevenção e controle de epidemia da dengue, discriminados e separados por ano, com início em Janeiro/2017 até a presente data; se a atual gestão possui planejamento de abertura de um hospital específico para o atendimento desta natureza (casos de dengue), a exemplo do que ocorreu durante a gestão passada e também se houve contratações de novos funcionários da área da saúde, tais como: enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e auxiliares administrativos, para esta finalidade.

