Ditinho Muleta Elabora Projeto que Altera Regulamentação de Mototaxistas

A Câmara de Catanduva aprovou em primeira e segunda discussões projeto de lei, de autoria do vereador Ditinho Muleta, que trata de alteração na regulamentação da atividade de mototaxista em Catanduva. O projeto ainda depende da sanção do prefeito Afonso Macchione Neto. Dentre as mudanças, está incluído o valor da tarifa que deverá ser decidido por meio de uma comissão composta por dois mototaxistas, um representante do sindicato que defende a categoria, um membro da Secretaria de Trânsito e uma pessoa nomeada pelo prefeito.

Também cita em um dos artigos reformados que a renovação da autorização de funcionamento junto a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbano, deverá ser feita anualmente, com data limite para protocolo até 31 de janeiro de cada ano, onde deverá ser apresentada além dos documentos já exigidos, certidões negativas Municipais, Estaduais, Federais, INSS e FGTS.

De acordo com o vereador Ditinho Muleta, a nova redação atualizará uma lei que está ultrapassada, originada no ano de 1999, além de ampliar e possibilitar maior fiscalização por parte das autoridades competentes. Além disso, o parlamentar ressaltou sobre o impacto positivo que esta nova lei refletirá diretamente na vida dos mototaxistas.

“Esse projeto tem tudo para que os mototaxistas tenham melhores condições de trabalho em nossa cidade. A Lei original de 1999, é antiga, desatualizada e vinha prejudicando a classe dos mototaxistas. Por diversas vezes, ouvi o profissional reclamar sobre a onerosidade no momento do cadastro, da renovação da licença e isso causa muito descontentamento no profissional por atingir desnecessariamente o seu lado financeiro. Então elaboramos uma propositura, simplificamos algumas questões e ampliamos os poderes de fiscalização, de acordo com os interesses manifestados pelos diversos profissionais da categoria que lidamos no nosso cotidiano.”

O parlamentar acrescenta ainda, que até os autônomos que estão na clandestinidade serão beneficiados, uma vez que a lei favorecerá a categoria e dará maiores condições para se cadastrar e trabalhar dentro dos parâmetros legais.

“A nossa intenção é melhorar e fortalecer a classe dos mototaxistas, incentivando o trabalhador a se adequar no que manda a lei, para assim, evitar problemas com a fiscalização, que com toda certeza, será mais rigorosa e eficaz.”

Karla Konda

Editora Chefe