Dissídio: Prefeitura Afirma que Prazo do TJ Era Para Pagamento do Cartão

A prefeitura de Catanduva afirmou que o prazo dado pelo Tribunal de Justiça de 30 dias era para o pagamento do cartão alimentação e não para o total da dívida do dissídio. Em nota, a administração falou sobre os trâmites do processo. “A Secretaria de Negócios Jurídicos verificou que a mais recente movimentação no processo diz respeito, unicamente, ao pagamento do cartão alimentação. Decisão proferida nos autos, em fevereiro de 2021, fixa prazo de 30 dias para que administração municipal comprove que o pagamento dos valores do cartão alimentação foi executado. A manifestação do Tribunal de Justiça veio à tona depois de petição da Administração Municipal, que demonstrou interesse em liquidar esses valores, o equivalente a R$ 5,2 milhões. A maior parte do valor foi obtida via duodécimo, repassada pela Câmara ao Executivo no final do ano passado”, afirmou.

Ainda segundo a nota, apesar do prazo não ser de quitação dos valores totais do dissídio de 2015, a prefeitura pretende pagar aos servidores. “Diante dos desdobramentos, mesmo não se tratando de decisão sobre os valores do dissídio na totalidade, o Executivo reafirma seu compromisso em arcar com o pagamento o mais rápido possível. Tanto que a Administração Municipal tem buscado meios de levantar recursos para essa finalidade. Qualquer tipo de informação será anexada no processo e discutida junto ao SIMCAT (Sindicato dos Municipiários de Catanduva)”.

Karla Konda

Editora Chefe