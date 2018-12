Diretoria da Tambaú Faz Reunião com Ex- Funcionários da Jundiá

Representantes da empresa Tambaú, que assume provisoriamente o serviço de transporte coletivo de Catanduva realizaram ontem pela manhã, segundo informações extraoficiais, uma reunião com ex-funcionários da Jundiá, que atuavam em Catanduva. Há estimativa de que funcionários possam ser admitidos pela nova empresa.

Na semana passada, o secretário de trânsito e transportes urbanos afirmou que os esforços para que a nova empresa contratasse os recém- demitidos pela Jundiá foram feitos. “O contrato da Jundiá era improrrogável e quando fomos impedido de licitar, já fizemos a leitura que iriamos cair no emergencial. Mandamos recado para os funcionários informando que iriamos auxiliá-los e, na medida do possível, a empresa que assuma, faça uma entrevista com os funcionários que queiram continuar trabalhando nesta área, para absorver o máximo possível desses trabalhadores, durante a semana começamos a fazer um procedimento para fazer um levantamento e oferecer como mais uma opção da empresa”, afirmou o secretário.

A Tambaú tem prazo até o dia 9 de janeiro para iniciar a operação do transporte público. Ela virá inicialmente com 17 ônibus, com possibilidade de 40 passageiros e fará as mesmas linhas que eram feitas pela Jundiá.

Informações dão conta que a empresa, deve manter inclusive o mesmo local que era utilizado como garagem pela Jundiá.

De acordo com o secretário de Trânsito, Nilton Marto Vieira da Cruz, ajustes em horários e linhas poderão ser realizados de acordo com as necessidades.

“Após os primeiros dias, a Tambaú poderá fazer alterações necessárias ao bom andamento dos serviços, inclusive ampliando a quantidade de ônibus em circulação, se necessário. Mas, tudo será realizado mediante estudos e com ponderação. A intenção é melhorar o atendimento ao longo do tempo”, explicou.

Karla Konda

Da Reportagem local