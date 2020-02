Dia Municipal da Fibromialgia é Proposta de Onofre Baraldi

O Dia Municipal da Fibromialgia é proposta do vereador Onofre Baraldi. Projeto de lei foi protocolado no legislativo e deve entrar em discussão e em votação no próximo mês. O PL consiste em incluir a data no Calendário Oficial Município.

A fibromialgia é um problema crônico que espalha dores pelo corpo inteiro e atinge entre 2 e 3% da população brasileira, estima-se que 4,8 milhões de pessoas têm a doença, mas apenas 2,5% desse total recebem tratamento adequado. Por se tratar de uma doença recém-descoberta, a comunidade médica ainda não conseguiu concluir quais são suas causas.

“A iniciativa ao Projeto de Lei visa atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes”, informou o parlamentar.

Onofre Baraldi ressalta ainda sobre a importância da conscientização e divulgação de informações acerca da doença.

“Entendemos a importância de se falar mais sobre esta doença que acomete milhares de brasileiros, então dessa forma, se faz necessária a criação do Dia da Fibromialgia, no intuito de esclarecer a população quanto à doença, sintomas e tratamentos. Com a aprovação desta propositura, a data de 12 de maio de cada ano passará a ser um marco para a conscientização da luta contra a síndrome que acomete milhares de pessoas em todo o País, e em Catanduva, através dos órgãos competentes, deverá acontecer a realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão para marcar a conscientização e divulgação de informações acerca da doença”.

Karla Konda

Editora Chefe