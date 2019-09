Dia dos Desbravadores Poderá Ser Incluído no Calendário Municipal

O Dia dos Desbravadores poderá ser incluído no Calendário Oficial do Município. Pelo menos é o que propõe o projeto de lei, de autoria do vereador Cidimar Porto, que foi votado e aprovado pelos demais parlamentares. Para se tornar lei, depende ainda de ser sancionado pelo Executivo.

Na semana passada, a Câmara recebeu o pastor Ton Vinhote, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Diretor Regional do Noroeste do Estado de São Paulo, pastor Daniel Tavares Marques, para explanarem sobre os desbravadores.

“Através de requerimento convidei o Pastor Ton, para participar da sessão, tendo como finalidade explanar sobre o Clube de Desbravadores, que está presente em nossa cidade há mais de 40 anos e em mais de 160 países, contando com mais de 1 milhão e meio de participantes”.

Durante o discurso, o pastor Daniel, discorreu o que representa e o que significa o Clube de Desbravadores.

“O Clube de Desbravadores, ou simplesmente, Desbravadores, semelhante em diversos aspectos ao escotismo trabalha especificamente com a educação cultural, social e religiosa, de crianças e adolescentes situadas na faixa etária entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião. Reúnem-se, em geral, uma vez por semana, aos domingos, na Escola Adventista de Catanduva, para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. O Clube de Desbravadores existe oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No Brasil, há inúmeros Clubes de Desbravadores espalhados por várias cidades em todos os Estados da Federação, assim como o Clube de Desbravadores Luzeiros de Catanduva, que já possui mais de 40 anos”.

O líder religioso complementou que “No segundo sábado do mês de setembro, adventistas do Sétimo Dia em todo mundo comemoram o Dia Mundial dos Desbravadores como forma de reconhecer o enorme e significativo trabalho social promovido pelos jovens, que tanto contribuem para o bom desenvolvimento da comunidade. A importância desta organização está no fato de desenvolver um trabalho físico, mental, espiritual e social com os jovens desbravadores que envolve orientação sobre saúde, convívio social, família, religião; orientação e combate contra o consumo de fumo, drogas e álcool, enfim, orienta os jovens a se comportarem de forma saudável na sociedade”.

Da Reportagem Local