Desenvolvimento Regional Abre Inscrições Para Turma do Curso de Consórcios Públicos

A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) está com inscrições abertas para a terceira turma do curso em linha sobre Consórcios Públicos.

A capacitação é destinada às equipes das prefeituras municipais que atuam nas áreas de planejamento e desenvolvimento e no assessoramento técnico ao Prefeito Municipal.

Ao todo, são oito horas aula, ofertadas na modalidade a distância por meio da Plataforma Municípios em Rede, da SDR. Com início na próxima segunda-feira (14), o curso abordará as normas para a criação de consórcios públicos e as práticas aplicáveis para sua operação.

Também serão discutidos os desafios no exercício das competências que lhe são atribuídas e sua contribuição para fortalecer o desenvolvimento regional. Serão igualmente estudadas as experiências de Consórcios existentes e os cuidados necessários na gestão de políticas públicas compartilhadas. Para isto, serão propostas aulas práticas e debates.

“Os consórcios permitem às administrações municipais se unirem para resolverem problemas comuns de forma mais eficiente. No combate à covid por um exemplo, o consórcio intermunicipal é uma importante alternativa para potencializar a compra de insumos, equipamentos e medicamentos pelas Prefeituras”, explica o Coordenador de Capacitação da SDR, Fernando Montoro.

Para se inscrever no curso até três servidores municipais acesse: https://municipios-em-rede.sdr.sp.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local