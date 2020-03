Desembargadores Absolvem Vinholi em Ação Sobre Superfaturamento na Merenda

Desembargadores da 10ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negaram provimento a recurso promovido pelo Ministério Público de Catanduva e absolveram o ex-prefeito Geraldo Vinholi em ação movida por suposta improbidade administrativa cometida em possível superfaturamento na compra de merenda escolar. O Acórdão foi assinado no último dia 02 de março.

A ação foi baseada em licitação aberta no primeiro ano de mandato de Vinholi, em 2013, depois de denúncias formuladas por parlamentares.

O Ministério Público argumentava na apelação: “necessária a condenação dos requeridos, embora ausente prova do conluio entre as partes, teria havido ilegalidade do processo licitatório e dano ao erário por aquisição de merenda escolar acima do valor de mercado”. Destacava três principais razões para a condenação: a juntada de orçamento falso em nome da empresa Tegeda; o equívoco na instauração de licitação na modalidade pregão pelo critério de menor custo por lotes, sendo o correto por itens, a fim de não restringir a competitividade; o superfaturamento pela aquisição de dois lotes por preços superiores aos praticados no mercado local.

No relatório, desembargador Marcelo Semer, sobre a apresentação de orçamento supostamente falso, entendeu que: “De toda forma, como dito pelo E. Procurador de Justiça, não foi demonstrada a relevância de tal fato, para fins de condenação por improbidade, especialmente diante da apresentação de outros orçamentos cuja validade não é questionada e da ausência de atribuição de má-fé a qualquer parte envolvida. Ainda que se possa assumir a dita “desorganização” dos servidores, essa não é suficiente à pretendida condenação”.

Sobre a licitação ter sido aberta por lotes: “tem-se que o procedimento licitatório por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, mas deve ser eleito com base no interesse da Administração, a fim de garantir-se a ampliação da competitividade na licitação, ou melhor gestão contratual”. “Entretanto, seja porque não houve sequer alegação de conluio, seja porque não houve impugnação de concorrente a alegar direcionamento da licitação e, ainda, por fim, apurou-se que tal agrupamento teria resultado em preço infimamente superior ao praticado no mercado (0,91%), tal reunião mostra-se justificada pela melhor gestão contratual dos itens”

E finalizou o voto dizendo: “Por fim, convém ressaltar que a ação de improbidade tem por escopo a condenação do ato ímprobo cometido pelo administrador, e não o julgamento de eventuais irregularidades do procedimento administrativo despidas de dolo e não resultantes de qualquer dano ao erário”.

Karla Konda

Editora Chefe