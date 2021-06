Descumprimento Das Regras E Medidas Do Lockdown Acarretará Em Multa

O decreto do Lockdown que começa nesta terça-feira (15), em Catanduva visa também sobre descumprimento das regras e medidas na aplicação de multas como a não utilização de máscara ou utilização em desacordo com o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou nariz) em espaços abertos ou fechados de uso coletivo: multa de 19 UFESP, correspondente a R$ 552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Se acontecer de estabelecimento de pessoa sem utilizar máscara ou utilizando em desacordo com o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou nariz): multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38 , podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Se acaso deixar o indivíduo de cumprir o distanciamento social mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 19 UFESP, correspondente a R$ 552,71, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Se acaso o estabelecimento deixar de fiscalizar o distanciamento social mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Se a pessoa deixar de cumprir recomendação de isolamento domiciliar determinado por profissional da saúde, sem prévia justificativa avaliada por autoridade competente: multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; desrespeitar o contido no artigo 5º, inciso V deste decreto, multa de multa de 182 UFESP, correspondente a R$ R$ 5.294,38, por dia de descumprimento, podendo, ainda ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Desrespeitar, desacatar, obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício de suas funções: multa de 182 UFESP, correspondente a R$ R$ 5.294,38, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

Multa para quem participar, promover ou permitir a realização de evento, público ou privado, que gere aglomeração em desacordo com as normas do presente Decreto: multa de 38 UFESP para cada participante, correspondente a R$ 1.105,42, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; multa de 344 UFESP para o organizador do evento, seja pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 10.006,96, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; multa de 688 UFESP para o proprietário, locatário ou cedente, seja pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 20.013,92, podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções.

As infrações serão apuradas, processadas e decididas de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998. Não obstante as penalidades impostas neste Decreto, o infrator ficará sujeito à responsabilização civil e criminal, respondendo inclusive por eventual tipificação penal da infração conforme disposto nos artigo 268, 330 e 331 do Código Penal.

A fiscalização deste Decreto será exercida de forma individual ou conjunta pela Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal.

As denúncias quanto ao descumprimento das normativas deste Decreto poderão ser realizadas pelos seguintes meios: Ouvidoria Municipal: 0800 772 9152 e (17) 3531-9373, Guarda Civil Municipal: 153, Polícia Militar: 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local