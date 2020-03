Deputado Visita Hospital do Câncer, Batalhão da PM e Recebe Lideranças

A agenda parlamentar desta segunda-feira do Deputado Federal Luiz Carlos Mota (PL-SP) se concentrou em Catanduva.

Motta, que também é presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários), logo pela manhã foi recebido pelo presidente do Sincomerciários Catanduva, Carlinhos Longo e acompanhado de lideranças políticas e agentes públicos se dirigiu ao Hospital do Câncer de Catanduva (HCC), onde foi recebido pelo presidente da Fundação Padre Albino (mantenedora do HCC) José Carlos Rodrigues Amarante.

Diretores técnicos e da diretoria Administrativa mostraram ao parlamentar toda a estrutura do Hospital do Câncer.

Motta destacou que a Fundação presta um serviço exemplar para Catanduva e região. “É uma instituição séria, de grande credibilidade e sabemos como atende bem toda a região, por isso vou brigar para trazer recursos para esta entidade”, disse o deputado.

Motta destacou que tem sido prioridade de seu mandato como parlamentar a saúde pública. “Já direcionamos recursos para a Fundação e estamos brigando em Brasília para que os municípios também tenham mais dinheiro para a Saúde”, disse Motta.

O presidente da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, disse que é necessário que se interceda para que os hospitais recebam mais recursos. Lembrou a “luta” que foi para que o serviço de Radioterapia tivesse início em Catanduva.

Hoje o HCC tem capacidade total para atender 120 pacientes por dia, em dois turnos e poderá realizar até 2,5 mil sessões por mês.

Ainda de manhã, o deputado Motta esteve no 30º Batalhão da Polícia Militar.

O Tenente Coronel Fabrício Marchi recebeu o parlamentar que fez uma emenda para a PM de Catanduva no ano passado. Motta foi informado pelo comandante que a região está necessitando principalmente de verbas para veículos.

Motta reside em São José de Rio Preto e ainda em Catanduva recebeu inúmeras lideranças que compõe a sua base.

