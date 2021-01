Deputado Federal Geninho Visita Hospital Mahatma e Participa de Reunião Com Prefeito

O Hospital Mahatma Gandhi de Catanduva recebeu ontem (25), a visita do Deputado Federal Geninho Zuliani (DEM). O Deputado foi recebido pelo presidente da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor, vice-presidente Marcelo Fernandes e diretores Marcos Roberto Nishiyama e Marcio Antonio Humel. Depois de uma reunião onde foram abordados temas relacionados aos recursos que o Hospital necessita, o político e seus acompanhantes conheceram todas as instalações da instituição.

“A visita de um político como o Deputado Geninho é de extrema importância para o Hospital Mahatma Gandhi, pois se trata de um nome atuante no Congresso, que pode obter recursos para que possamos prosseguir com os nossos projetos em prol da instituição e dos pacientes”, afirmou o presidente Dr. Luciano Pastor.

Ainda pela manhã (25), o Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa recebeu, em seu gabinete, o Deputado Federal Geninho Zuliani (DEM), para uma visita de cortesia. O encontro contou com a participação do Vice-Prefeito, Cláudio Romagnolli, Secretário Municipal de Habitação Victor Daltin, o Diretor de Atendimento Habitacional do Estado, Marcelo Hercolin e o vereador Nelson Tozo.

Durante a reunião, o deputado se comprometeu em intervir, em favor de Catanduva, no âmbito federal, com objetivo de viabilizar recursos. Além de auxiliar a municipalidade no encaminhamento de projetos.

Por sua vez, o Prefeito agradeceu e reforçou a importância da parceira, diante de projetos que dependem do aval do Governo Federal para efetiva execução.

“Estamos em uma nova empreitada. Esse apoio é fundamental para o andamento de demandas da nossa cidade. Geninho representa a nossa região na Câmara dos Deputados e, como interlocutora pode nos ajudar e muito a obter bons resultados”, ressalta o prefeito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local