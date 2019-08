Deputado Faz Indicação ao Governo de SP de Hospital Veterinário em Catanduva

Por meio de indicação, o deputado estadual Bruno Ganem solicitou ao governo do Estado de São Paulo, que seja feito um estudo e contato com a prefeitura de Catanduva, para que a cidade possa ganhar um hospital veterinário.

O documento endereçado ao governador João Doria, foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição de ontem.

De acordo com a propositura, cidadãos de Catanduva teria entrado em contato com o parlamentar. “De acordo com diversos pedidos realizados pelos cidadãos do município de Catanduva, existe há algum tempo a necessidade de construção de um Hospital Veterinário Público destinado especialmente para servir à parcela da população que possui animais domésticos e carece de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos de saúde em hospitais veterinários particulares. Isso porque os custos são superlativamente altos, uma vez que incluem os gastos com consulta, tratamentos, eventuais cirurgias e exames, aquisição de medicamentos, entre outros. Há munícipes cuja renda é insuficiente para prover os devidos cuidados com a saúde de seus animais domésticos, que podem até falecer em razão da falta de atendimento. Esse tipo de situação deve ser evitada, e uma importante medida neste sentido seria a construção de hospital veterinário público e gratuito”, consta.

E complementa: “Assim, a parceria financeira e operacional entre o Estado de São Paulo e o município de Catanduva pode viabilizar efetiva promoção do bem estar dos animais domésticos da população que não possuir condições de arcar com os custos de atendimento particular. Diante do exposto, ofereço a presente indicação e rogo por providências do Excelentíssimo Senhor Governador, no sentido de acolher o pedido apresentado, a fim de que seja determinado aos órgãos competentes a realização de estudos, bem como, adoção de todas as medidas necessárias para a destinação de recursos orçamentários, em parceria com o município de Catanduva, para construção de hospital veterinário público para atendimento dos animais domésticos”.

Da Reportagem Local