Deputado estadual Delegado Olim estará hoje em Catanduva

O deputado estadual Antonio Assunção Olim, Delegado Olim, que busca reeleição na Assembleia Legislativa, estará hoje em Catanduva. Olim participará de uma carreata realizada com o tema “Segurança de Catanduva e Região”. Depois do evento, que percorrerá principais ruas de Catanduva, o candidato será entrevistado pela VOX FM e O Regional para apresentar suas propostas.

A carreata está prevista para ter início às 12h30, com saída da Praça do Aeroporto. Os carros percorrerão as ruas, 24 de fevereiro, Minas Gerais, Pará, Manaus, Brasil, avenida São Domingos, Maranhã e Cuiabá.

São esperados em torno de 50 veículos na carreata, segundo a organização. O movimento é idealizado por um clube de tiro de Catanduva.

Antonio Assunção de Olim nasceu em São Paulo, capital, tem 60 anos. É advogado e delegado da Polícia Civil de São Paulo. Se formou em Direito pela Universidade FMU e atuou em diversos setores da PC, desde distritos policiais a delegacias especializadas, como DEIX, Denarc, dentre outros. Um dos casos de destaques resolvidos por Olim foi o caso da morte da advogada Mércia Nakashima, que teve repercussão nacional.

Na política, Olim entrou em 2014. Disputando pela primeira vez uma vaga na Assembleia Legislativa. Na ocasião, recebeu 195.932 votos.

Agora pleiteia, mais uma vez, uma cadeira na Câmara estadual.

Karla Konda

Da Reportagem Local