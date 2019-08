Depois de Reforma Demorada, Teatro Municipal Recebe Primeiros Espetáculos

Depois de mais de dois anos fechado para reforma, aditamentos de prazo e também valores, o Teatro Municipal Aniz Pachá, recentemente inaugurado pela Prefeitura, receberá os primeiros espetáculos neste mês.

A informação é da assessoria de comunicação da administração. A agenda inaugural terá a apresentação de três espetáculos, iniciativa do Sesc –SP.

O primeiro deles será a peça teatral “Romeu e Julieta 80”, na sexta-feira, dia 16, a partir das 20 horas, com os atores Renato Borghi e Miriam Mehler.

A agenda inaugural do TM ainda terá, no sábado (17), mesmo horário, a apresentação “Goitá”, com as conceituadas companhias Cisne Negro Cia de Dança e Pia Fraus de Teatro. Já no domingo (18), a partir das 16 horas, será a vez do público infantil se divertir com a peça “Henriques”, com a Cia. Vagalum Tum Tum.

Os ingressos podem ser adquiridos online a partir do dia 6, às 14 horas, pelo sescsp.org.br/catanduva, ou pessoalmente a partir do dia 7, às 17h30, na Central de Atendimento do Sesc.

Os valores para os espetáculos dos dias 16 e 17 são R$ 7,50 (trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo credenciados no Sesc e seus dependentes); R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudantes, servidor de escola pública, professor com comprovante e funcionários públicos municipais) e R$ 25 (inteira).

Para o espetáculo infantil, os valores são R$ 5, R$ 8,50 e R$ 17, seguindo as mesmas categorias de descontos.

“Essas serão as primeiras de muitas apresentações sediadas no novo Teatro Municipal, patrimônio público revitalizado pela Prefeitura, após ampla reforma e modernização feita com recursos da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID)”, informou a prefeitura.

Da Reportagem Local