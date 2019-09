Denominação de Espaço de Acessibilidade do Fórum é Proposta na Assembleia

A denominação do espaço de acessibilidade que interliga os dois prédios e os dois pavimentos do Fórum de Catanduva foi tema de projeto de lei proposto na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O projeto é de autoria do deputado estadual Roque Barbieri do PTB e foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado.

Se o projeto for aprovado e sancionado pelo governador João Dória Jr., a obra recentemente elaborada com recursos cedidos pela Câmara de Catanduva, passará a se chamar Doutor José Macbeth de Franchi Guimarães.

Na justificativa para elaboração da proposta de denominação, o parlamentar conta a história do homenageado. “Senhor Doutor José Macbeth de Franchi Guimarães, nasceu

em Catanduva, no dia 18 de Setembro de 1.942. Era filho de Lourival Noves Guimarães e de Maria Dirce de Franchi Guimarães. Cursou a Escola Pública em Catanduva, sobressaindo,

desde cedo, por seu espírito de liderança, tendo presidido o grêmio Estudantil Rio Branco (GERB), a Associação dos Acadêmicos de Catanduva, e também a OAB de sua cidade Natal.

Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) em 1.968 e passou a exercer a profissão junto ao escritório de advocacia de seu sogro, Dr. Virgílio Mastrocola, atuando por muitos anos como advogado do Sindicato Rural de Catanduva, numa época em que ainda não havia a junta trabalhista em Catanduva, locomovendo-se quase que

diariamente a São José do Rio Preto, em função das audiências do Sindicato.

No dia 14 de Junho de 1.988, em pleno auge profissional, sofreu um gravíssimo acidente automobilístico, numa viagem a trabalho e, por conta de um trauma raquimedular, tornou-se

paraplégico, dependendo de uma cadeira de rodas. Mas não esmoreceu, prestou concurso para o jurídico da Prefeitura Municipal de Catanduva e, aprovado, atuou como procurador por vários anos, enfrentando vários obstáculos de locomoção, inclusive para participar das audiências, quando tinha que ser carregado escada acima, no fórum. Fez várias tentativas para obter o tão sonhado elevador para o fórum, mas, infelizmente, não chegou a ver seu desejo

realizado. Aposentou-se em 30 de Agosto de 2006, já debilitado por tantos anos de invalidez física, mas não intelectual, faleceu em 25 de Julho de 2017, aos setenta e quatro anos.

Foi casado com Mara Mastrocola De Franchi Guimarães”.

Karla Konda

Editora Chefe