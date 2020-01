Dengue: Representação é Protocolada no MP e Pede Investigação Por Omissão

Uma representação foi protocolada no Ministério Público de Catanduva com o foco na possível epidemia de dengue em 2020. O autor foi o professor Antonio Flavio De Fázio, que pede investigação da promotoria sobre omissão ou a cobrança de ações efetivas no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

O professor afirma no documento endereçado ao MP, que “Considerando as dúvidas que pairam nas noticias veiculadas, se há ou não, uma epidemia de dengue em andamento, ainda sem esquecer o sofrimento causado a nossa comunidade pela epidemia ocorrida em 2015, em que ensejou a abertura de um inquérito civil, amparados na constituição federal em seu artigo 196, que dispõe de forma expressa que a saúde é dever do Estado, portanto, a evolução da situação atual de Catanduva para uma epidemia de dengue é omissão para fins de responsabilização. A epidemia será decorrente da omissão do Estado, e se ocorrer, será causada pela falta de serviços de saúde pública, pela má execução e pelo atraso na implementação de programas de prevenção e combate ao vetor”, consta no documento.

O autor da denúncia ainda cita que apresenta notícias veiculadas sobre a falta de inseticida e falta de manutenção de áreas públicas. “Abandono na manutenção das praças, buracos, matagal em praticamente toda área do município. Por fim, requeremos uma ação urgente desta respeitável promotoria para que se ainda não está ocorrendo uma epidemia, possamos evitá-la e se já vem ocorrendo, que se punam os responsáveis se for comprovado omissão por parte deles”, finaliza.

Karla Konda

Editora Chefe