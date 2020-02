Decreto Publicado Proíbe Ponto Facultativo Para Saúde

Decreto assinado pelo prefeito Afonso Macchione Neto proíbe o ponto facultativo que foi determinado para os setores da administração, para a Secretaria de Saúde. No documento, publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Município, o prefeito cita a situação da dengue na cidade para excetuar a área da saúde da folga nos dias que antecedem o carnaval.

“Considerando a situação epidêmica enfrentada pelo Município com relação a Dengue; Considerando as tratativas durante reuniões técnicas de enfrentamento da doença, com participação do Gabinete e corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde; Considerando a necessidade de assistência integral e constante aos munícipes com sintomas da doença; Considerando ser imprescindível o acompanhamento diário da demanda por atendimento de saúde e tomada de providências em caso de avanço da doença; Fica excetuada a Secretaria Municipal de Saúde e todas as suas unidades do ponto facultativo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2.020. Ficam inalterados os demais termos do Decreto Municipal nº 7.726, de 07 de janeiro de 2.020”, consta no decreto.

Em pontos facultativos e feriados, apenas setores de urgência e emergência ficam disponíveis, assim como a funerária municipal. Os postos de saúde não abrem e continuam atendimento a UPA e Samu. Com decreto, todos os setores da Saúde irão funcionar nos dias citados.

Karla Konda

Editora Chefe