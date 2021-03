Decreto: Medidas Mais Restritivas Passam a Valer Neste Sábado

Novo decreto publicado ontem em Catanduva estipula todas as formas de atendimentos, proibições e horários para estabelecimentos considerados essenciais e não essenciais. As medidas mais restritivas passam a valer a partir desde sábado.

De acordo com o documento assinado pelo prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa as novas medidas serão: hospitais, clínicas, farmácias, óticas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal, funcionamento sem restrição de horário e de atendimento presencial ao público, observados os protocolos já vigentes para cada seguimento; Alimentação: supermercados e congêneres, hipermercados, açougues, padarias, lojas de suplemento e lojas de conveniência, funcionamento das 05h às 20hn com nível de ocupação máxima de 30%, permitida após as 20h a venda e a entrega de mercadoria, produto, e alimento adquiridos por telefone, pela internet, por aplicativos e similares, através dos sistemas de “delivery” (entrega em residência) e do sistema de “drive thru” (retirada através do veículo do cliente). Não é permitido o consumo no local, observados os protocolos já vigentes para cada seguimento;

Segurança: serviços de segurança pública e privada, funcionamento sem restrição de horário; Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, funcionamento sem restrição de horário, vedado o atendimento ao público;

Construção civil e indústria: sem restrições e observados os protocolos já vigentes para o seguimento e sem atendimento presencial ao público;

Serviços gerais: hotéis, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, serviços bancários, lotéricas, serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais, funcionamento de acordo com alvará de funcionamento.

Bares, lanchonetes, cafés e restaurantes: permitido serviços de “delivery”, de “drive thru” e do sistema de “take away”. Não é permitido o consumo no local, devendo comprar os produtos e, em seguida, deixar o local. Não é permitido o consumo em mesas e balcões;

Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos, funcionamento até as 18h, com exceção dos serviços de entrega que funcionarão até às 23h59min;

Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção, funcionamento de acordo com os respectivos alvarás de funcionamento;

“Shopping center”, galerias e estabelecimentos congêneres (comércio em geral): podem atender em esquema de “take away”, de “drive thru” e de “delivery” mediante pedidos por telefone, internet ou outro meio de comunicação.

É permitida a venda de bebidas alcoólicas em comércio varejistas de mercadoria (lojas de conveniência), no horário compreendido das 06h às 20h, proibido, em qualquer caso, o consumo no local.

Os estabelecimentos que tenham por atividade os serviços de advocacia, contabilidade e/ou atividades correlatas, deverão funcionar sem atendimento ao público, salvo quando necessário o atendimento que ficará limitado a um cliente por vez e mediante pré-agendamento.

Em qualquer situação é proibido o atendimento à pessoa que não esteja fazendo uso de máscara de proteção.

Regras

Deverá ser observado nos estabelecimentos e serviços autorizados a realizarem atendimento presencial, “take away”, “Delivery” ou “Drive Thru”, as seguintes orientações: Distanciamento de dois metros entre pessoas (clientes ou colaboradores), independentemente do local ou da estrutura do estabelecimento, sendo obrigatória a afixação de informes nos estabelecimentos, em locais visíveis aos clientes, especificando o número máximo de clientes permitidos.

Manter as filas internas e externas ao estabelecimento organizadas e respeitando a distância mínima, sendo de responsabilidade do proprietário e/ou responsável tal organização;

Intensificar as ações de limpeza dos ambientes internos e das áreas de atendimento com a aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; Higienizar a cada uso as máquinas de cartão, balcões e quaisquer outros equipamentos de uso comum, com álcool a 70%;

Cabe ao proprietário e /ou responsável pelo estabelecimento o imediato afastamento dos colaboradores que apresentarem sintomas de Síndrome Respiratória, monitorando eventuais sintomas durante 14 dias.

O atendimento presencial ao público em estabelecimentos públicos municipais fica suspenso enquanto perdurar a Fase Vermelha do Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado, com exceção da Central de Atendimento do Paço Municipal, que atenderá mediante agendamento prévio e senha, observados os protocolos sanitários.

As atividades internas do poder público seguirão em serviço normalmente, especialmente as unidades que prestem serviços na área da saúde, educação, segurança urbana, assistência social, meio ambiente, zeladoria, funerária e outras atividades essenciais.

As atividades religiosas poderão ser celebradas (cultos e missas) na forma presencial, desde que observados os seguintes requisitos mínimos: I – permissão de 30% (trinta por cento) da capacidade de lotação nas igrejas e templos de cultos religiosos, durante a “Fase 1 – Vermelha”; disponibilizar álcool em gel e fiscalizar que todos os ingressantes higienizem as mãos antes de entrar na Igreja ou no Templo; medição de temperatura corporal dos ingressantes;

exigir de todos os ingressantes e participantes da missa ou do culto o uso adequado de máscara, assim como monitorar a continuidade do uso durante toda a realização religiosa; exigir distanciamento mínimo entre as pessoas dentro do local;

Todas as pessoas devem estar sentadas; os horários de celebração dos cultos devem ser espaçados para evitar aglomerações na entrada e saída; término das atividades religiosas até às 20h proibição de aglomeração nas portas e dependências do templo, bem como na via pública após o término da celebração dos cultos e missas.

Deverão ficar fechados ao público as seguintes atividades, nos termos do Decreto Estadual nº 65.460, de 8 de janeiro de 2021: salão de beleza e barbearias; comércio de rua e feiras livres; eventos, convenções e atividades culturais; atividades com aglomeração; academias de esporte e centros de ginástica; concessionárias e congêneres.

Recomendação

“Fica recomendado que a circulação de pessoas do município de Catanduva se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial, no período entre 20h de um dia às 05h do dia seguinte”.

Karla Konda

Editora Chefe