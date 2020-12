Declaração de Serviços do Mesário Pode Ser Retirada Pela Internet

Os mesários que participaram do primeiro turno das eleições municipais de 2020 podem emitir as declarações pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral. As documentações estão disponíveis na internet, no Canal do Mesário, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Catanduva cerca de 1100 mesários trabalharam nessas eleições.

A declaração contempla os dias convocados para treinamento e os dias trabalhados, sendo que cada dia como colaborador da Justiça Eleitoral dá direito a dois dias de folga em seu trabalho regular.

Em links diferentes, é possível obter a declaração tanto para o mesário que registrou a presença no terminal da urna eletrônica no início e no final dos trabalhos eleitorais quanto para aquele que não registrou. Em caso de insucesso, recomenda-se que o colaborador procure diretamente o cartório eleitoral.

De acordo com o TSE, Neste ano, mesmo com os desafios impostos pela pandemia, os mesários prestaram um grande serviço à democracia. No Estado de São Paulo, 342.809 eleitores foram convocados para atuarem em 85.715 seções eleitorais, presentes em 10.804 locais de votação. A maior parte deles se apresentou voluntariamente a fim de exercer a cidadania.

Karla Konda

Editora Chefe