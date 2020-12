Decisão do STF Traz de Volta Discussão Sobre Cargos em Comissão da Câmara

Decisão em recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal (STF) traz de volta a discussão sobre a extinção de cargos em comissão da Câmara de Catanduva. Um ofício do Ministério Público foi encaminhado ao atual presidente do Legislativo recomendando que no prazo de 5 dias cumpra o acórdão de Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual considerou inconstitucional a forma de provimento por livre nomeação dos cargos de Assessor Jurídico (2), Assessor Legislativo de Informática (2), Assessor Parlamentar (26), Coordenador de Informática (1), Secretário para Assuntos Jurídicos (1).

O promotor André Luiz Nogueira da Cunha recomenda a demissão imediata dos atuais ocupantes, com a imediata deflagração de concurso público para provimento dos referidos cargos, sob pena de ação civil pública por improbidade administrativa, com previsão de reparação do dano, consistente nos salários pagos aos referidos servidores no período a partir de 31 de agosto de 2018, quando o prazo aplicado pelo TJ expirou.

Todos os procedimentos jurídicos sobre o assunto estavam em sobrestamento (interrupção do andamento), inclusive de inquérito civil instaurado contra possíveis irregularidades na criação do cargos até que esse recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal – tema 670 da repercussão geral fosse transitado em julgado, o que ocorreu em novembro deste ano.

E a tese fixada foi: “No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”.

Em Catanduva, desde 2015 a Câmara busca na Justiça reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Estado em considerar inconstitucionais leis que criaram os cargos comissionados citados acima. A Câmara entrou com uma ação cautelar com pedido de liminar para efeito suspensivo, conseguiu liminar com a ministra Carmem Lucia. O Ministério Público recorreu e, em decisão, o ministro Ricardo Lewandowski cassou a liminar deferida anteriormente.

Em 2019, a Câmara entrou com embargos de declaração contra a decisão que cassou liminar com efeito suspensivo e Lewandowski rejeitou o recurso apresentado.

A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo procurador geral de justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, que considera irregular a ocupação das funções elencadas.

“A regra, no âmbito de todos os Poderes Públicos, deve ser o preenchimento dos postos através de concurso público de provas ou de provas e títulos, pois assim se garante a acessibilidade geral. Essa deve ser a forma de preenchimento dos cargos e empregos de natureza técnica ou burocrática. A criação de cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas as funções inerentes à atividade predominantemente política”, considerou o procurador ao propor a ação.

Na decisão do Tribunal de Justiça, segundo a assessoria de imprensa do órgão, foi concedido um prazo de 120 dias para que a Câmara regularize a situação.

Karla Konda

Editora Chefe