Cumprimento de Lei Sobre Buzinas de Trem é Solicitado Por Vereador

O cumprimento da lei 4.758, de 24 de agosto de 2009 que trata sobre a proibição do acionamento em horários específicos de buzinas nas locomotivas, que passam pelo perímetro urbano de Catanduva é exigido pelo vereador Amarildo Davoli.

O parlamentar elaborou requerimento cobrando o Executivo a aplicação da Lei e encaminhou oficio ao Ministério Público de Catanduva.

A lei, de autoria do vereador Luís Pereira estabelece que os maquinistas ficam proibidos de acionarem a buzina das 22 horas às 05 horas, todos os dias.

De acordo com Davoli, além do transtorno já causado no trânsito enquanto as composições passam pela cidade, o barulho das buzinas causam desconforto aos moradores de locais próximos a linha férrea.

“Fui procurado por muitos moradores que reclamam do som alto da buzina, que não tem horário, é durante o dia, de madrugada. Eles não respeitam as leis que temos no município”, disse o parlamentar.

Conforme o vereador o ofício foi encaminhado à promotoria em busca de cobrança para que a empresa responsável pela concessão do transporte ferroviário cumpra a legislação vigente.

‘Não tem justificativas para que eles buzinem. Temos cancelas e vigias na rua São Paulo, XV de Novembro e Florianópolis. Por isso não é necessário acionar a buzina”, afirmou

Além das buzinas, o parlamentar também questionada informações sobre a passagem de trens pela cidade. Cobra placas de informação contendo os horários que as composições trafegam, além de solicitar a quantidade de vagões que passam pela cidade por dia e o tempo médio de espera dos catanduvenses no trânsito parado.

