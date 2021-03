Cultura de Catanduva Recupera 50 Instrumentos Musicais Desaparecidos há Sete Anos

Foram reencontrados recentemente cerca de 50 instrumentos musicais, adquiridos pelo município em 2014, na época o secretário de Cultura era Nelson Lopes Martins e tempos depois, supostamente emprestados para um projeto de escola de samba. Em menos de três meses, a administração Prefeito Osvaldo tem resolvido antigos problemas que se arrastavam durante anos.

A busca teve início quando o secretário de administração Richard Casal “desenterrou” um processo interno de bens patrimoniais extraviados. Inconformado com a morosidade das investigações, Richard Casal comunicou a Secretaria de Cultura, sugerindo a abertura de sindicância, tendo em vista que boletins de ocorrências foram registrados em anos anteriores e nada de concreto foi feito. Após ser acionada, a atual responsável pelo setor cultural, Luzia de Brito Girarde, organizou rapidamente uma “força tarefa” para descobrir o paradeiro dos instrumentos desaparecidos.

Os servidores municipais Osvalter Paulino e Rogério Seminatti deram várias buscas em repartições públicas e surpreendentemente reencontraram os objetos nas dependências do CAIC, no Solo Sagrado. O Caic está sendo remodelado para receber o Cidadão do Futuro e foi numa das salas que vão ser reformadas que foi encontrado os instrumentos.

Na lista dos bens recuperados encontram-se tamborins, agogôs, pratos, chocalhos, repiniques, reco-recos e uma trompa, que após limpeza e manutenção foram catalogados e guardados na Estação Cultura.

Os valores desses instrumentos estão sendo reavaliados pelo setor de Patrimônio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local