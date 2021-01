Creches Com Obras Paralisadas Terão Novas Licitações abertas

Duas creches que tiveram sua construção iniciadas em 2015 terão licitações abertas para a retomada dos trabalhos. As obras estão orçadas em R$ 800 mil para a do Alto da Boa Vista e em R$ 270 mil para a do Parque Gloria 5. Na estimativa de valores está incluída a depredação do prédio, que ficou parado desde 2019.

A informação de renovação do convênio com Estado e a possível abertura da licitação para dar continuidade é do secretário de planejamento e informática, Walter Agudo Romão. Apesar de anunciar, ainda não tem dada definida para a publicação do edital das duas creches.

O convênio para a creche do Parque Glória V foi assinado pelo então prefeito Geraldo Vinholi, o secretário de educação da época, Herman Jacobus Cornelis Woorwald e o então presidente da Fundação para Desenvolvimento da Educação Barjas Negri, em 07 de maio de 2014. A vigência do termo de convênio era de dois anos, prorrogáveis por mais cinco anos, portanto venceu em 07 de maio de 2019.

E na creche do Alto da Boa Vista o convênio teve prazo final em 26 de dezembro de 2018, neste último caso, a empresa Ellipse assumiu a obra um mês antes do convênio ter prazo finalizado. O contrato com a empresa foi firmado em 26 de novembro de 2018.

Em ultima aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

A empresa Ellipse entrou na justiça em busca do recebimento da etapa que foi concluída depois do fim do prazo do convênio, que não tinha sido renovado até esta primeira semana de janeiro.

Karla Konda

Editora Chefe