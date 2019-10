Creche do Parque Glória Tem Obra Prorrogada Até Dezembro

Com construção iniciada em 2015, após período de paralização e retomada, as obras da nova creche do Parque Glória V tiveram prazo prorrogado por mais três meses, e agora, poderá ser concluída em dezembro deste ano. O contrato com a empresa Ellipse Projetos e Construções Eireli-EPP, terminava no dia 27 de setembro. É o que mostra o termo de aditamento de contrato publicado na última sexta-feira.

A obra foi retomada há 09 meses, depois de longa paralização. Na época, o prédio possuía 35% do projeto executado e previsão de término em 10 meses. Ou seja, faltaria agora, um mês para conclusão dos trabalhos. Os investimentos somam um total de R$1.117. 300,29.

A verba provém de convênios assinados com o FDE – Fundo para o Desenvolvimento da Educação, órgão ligado ao Governo do Estado de São Paulo. Além da obra no Glória 5, também foi retomada, na época, a construção da escola no Alto da Boa Vista, que teve 24% do serviço concluído até a rescisão de contrato, em outubro de 2017. As duas unidades somam R$ 2.448.060,23 em investimentos na Educação. Ambas estão sendo feitas pela Ellipse Projetos e Construções, de Jales.

Há sete meses, a prefeitura informava que a creche do Parque Gloria V estava em fase de alvenaria e telhado, finalizando a infra e supraestrutura.

Em 2018, a Prefeitura de Catanduva rescindiu o contrato com a construtora responsável pela construção de uma creche no bairro Glória V. Na época, a administração afirmou que a rescisão foi solicitada pela empresa Engaza’x Participações e Empreendimentos LTDA.

“A empresa construía a creche que começou a funcionar no Jardim Belém e a do Glória V. Mas, devido à crise econômica, a empresa não conseguir finalizar essa construção. Ela concluiu apenas a creche do Jardim Belém e pediu a rescisão desse contrato porque realmente a empresa estava fechando as portas. A Prefeitura acatou. Fizemos um levantamento de toda a estrutura que se encontra na obra e rescindimos o contrato”.

Karla Konda

Editora Chefe