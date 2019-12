“Conversa Com O Secretário” Trouxe Assunto De Investimentos Logísticos

Aconteceu ontem (09) na Câmara Municipal de Catanduva, o Projeto do Governo do Estado de São Paulo “Conversa com o Secretário”. Na ocasião, compareceram várias autoridades de diversas cidades da região de Catanduva.

Logo no inicio, o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi abriu a reunião contando que o intuito do projeto estava num processo de discussão da Secretaria de Logística e Transportes com aproximação de prefeitos e prefeitas e lideranças de um modo geral do estado de São Paulo. Dentro disso, a participação do Engenheiro João Octaviano Machado Neto, que é Secretário de Logística e Transportes do Governo Estadual de São Paulo foi de suma importância para explicação do projeto.

Marco Vinholi ainda ressaltou que irão investir de mais de R$ 6 bilhões na renovação do trilho do trem, impactando a região Noroeste Paulista e as SPs, onde Catanduva-Pindorama já havia anunciado investimento com a última visita do Governador Dória a Catanduva. Vinholi ainda disse que serão investidos em outras SPs classificando em quatro tipos: as de serviço e indústria, município a município, as que ligam o próprio município e áreas de área produtiva a município e as turísticas.

O engenheiro João Octaviano Machado Neto se reuniu com a Prefeita de Catanduva, Marta do Espirito Santos, o presidente da Câmara Municipal, Luís Pereira, e prefeitos da região para falar sobre a Nova Matriz Logística. Ao final da apresentação, ele ouviu diversas demandas de prefeitos. Ofícios destes foram protocolados pela equipe da SLT.

Para João Octaviano a reunião teve um ótimo rendimento onde tiveram oportunidade de discutir detalhadamente os projetos da nova matriz de logística do estado de São Paulo, foi falado sobre os investimentos e determinações do Governador João Dória sobre esta nova rede de infraestrutura rodoviárias conectando com as ferrovias, hidrovias e aeroportos. Na reunião o engenheiro pode esclarecer as diversas perguntas propostas pelas autoridades presentes sendo que, o intuito foi trazer a discussão dessa nova etapa de investimento e infraestrutura do estado de São Paulo, ele ainda contou que com tudo isso poderá redesenhar uma matriz de logística e o estado seja cada vez mais protagonista no desenvolvimento nacional melhorando a capacidade de conexão com todos os modais. Ele terminou dizendo que a projeção é fazer cada vez mais para que o estado de São Paulo seja a locomotiva do Brasil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local