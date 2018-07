Convenção Oficializa Beth Sahão Como Candidata a Deputada Estadual

A deputada estadual Beth Sahão foi oficializada como candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa. A parlamentar participou, na manhã deste sábado, 28, da convenção estadual do PT. Durante o evento, realizado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, foram homologadas as candidaturas do ex-ministro do Trabalho e da Previdência Luiz Marinho ao governo de São Paulo e também de Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto ao Senado. A Ata da convenção já está disponível no site do TER-SP.

Também foram oficializadas as chapas do partido para as disputas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa de São Paulo. A convenção contou ainda com a participação do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que atualmente coordena o plano nacional de governo do PT.

Antes do evento, Beth comentou sobre as perspectivas para a disputa que se inicia. “Esta vai ser uma campanha difícil, talvez a mais complexa desde a retomada da democracia no Brasil, nos anos 80. Existe uma grande desilusão do eleitorado com a política. De minha parte, fico feliz por saber que dezenas de milhares de pessoas se sentem representadas pelo trabalho que realizo como deputada. É com base nessa relação de confiança e cumplicidade que vamos tentar reacender a esperança no coração da população”, afirmou.

A deputada também ponderou a respeito do trabalho que pretende realizar, caso seja reeleita. “Quero intensificar a luta que tenho travado em defesa de nossa região. Nosso Estado, apesar de ser o mais rico do país, apresenta profundas desigualdades regionais. Precisamos fazer com que o desenvolvimento e os grandes investimentos cheguem até aqui, permitindo que as cidades do Interior também possam crescer e oferecer qualidade de vida a seus cidadãos e cidadãs”, disse.

Em sua fala, a deputada, que é líder do PT na Assembleia, destacou o trabalho de apuração das denúncias envolvendo o governo estadual. “Temos realizado uma luta árdua, buscando sempre apurar os desmandos do PSDB à frente do governo. Não tem sido uma tarefa fácil, pois somos em poucos, sem contar que os tucanos contam com blindagem inclusive no Judiciário. Ainda assim, com muita perseverança, temos conseguido fazer avançar importantes investigações como as dos escândalos da merenda, do Metrô e do Rodoanel”, disse Beth.

Da Reportagem local