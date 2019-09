Contratação Para Projetos Técnicos do Parque dos Ipês é Considerada Irregular Pelo TCE

A licitação na modalidade convite e o contrato firmado entre a prefeitura e a empresa Studio Ilex Arquitetura e Paisagem Ltda EPP foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, na terça-feira.

A empresa foi contratada para elaborar os projetos técnicos do Parque dos Ipês, em 2011. E ficou responsável pelo levantamento topográfico, sondagens, projetos estruturais, elétricos, hidráulicos, drenagens, atualização de projetos arquitetônicos paisagísticos e elaboração de planilhas orçamentárias e detalhamentos em geral para o Parque, dentre outros.

Uma das alegações do TCE para o julgamento considerar a contratação irregular foi o prazo apresentado pela comissão de licitação da prefeitura, que teria desrespeitado o mínimo exigido para a entrega das propostas. Valores também foram questionados. “Outrossim, se mostraram insuficientes as argumentações da defesas no que se refere à comprovação de compatibilidade de preços praticados com o mercado uma vez que a pesquisa orçamentária se deu com as mesmas empresas que receberam os convites, sendo que as duas habilitadas ofereceram o mesmo preço em proposta e estimativa orçamentária.

O relatório foi escrito pela auditora Silvia Monteiro que ainda aplicou multa de 200 Unidades Fiscais de Referência do Estado de São Paulo (Ufesp) ao prefeito da época, Afonso Macchione Neto.

Em entrevista, o ex-chefe do Executivo afirmou que pretende recorrer da decisão. “Acredito que o setor de licitação tenha procedido corretamente. Quanto aos serviços foram prestados e inclusive, os projetos foram premiados. Quanto ao estado de abandono, se deu na administração do governo anterior. No momento os Parques estão recuperados”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe