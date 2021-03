Contas de Água Poderão Ficar Mais Baratas Para 40 Mil Casas

Faixas de consumo são alteradas e conta de água de 40 mil residências poderão ficar mais baratas a partir do dia 1º de abril.

Decreto municipal publicado na última sexta-feira, altera o chamado degrau de consumo, com uma redistribuição dos valores, fazendo com que parte das faixas com menos gasto de água, tenham valores de tarifas mais baixos dos que praticados atualmente.

A mudança mais significativa é para quem consome 16 metros cúbicos de água (O que se equivale a 16 mil litros por mês), que paga atualmente R$ 85,02 e com a alteração pagará a partir da fatura de maio R$ 67,98.

Essa era uma reinvindicação da população, já que na atual tabela, o degrau entre os 15 metros cúbicos e 16 metros cúbicos havia um acréscimo de 140% no preço da tarifa.

Saltando dos R$ 36,82 pagos para quem consome até 15 metros cúbicos para R$ 85,02.

De acordo com a nova tabela, os valores para quem utilize de 01 a 15 metros cúbicos de água não sofrerão alteração.

Dentre as faixas de 0 a 20 metros cúbicos de água são em Catanduva estimadas pela Saec cerca de 40 mil famílias

Quem consome 17 mil litros por mês e atualmente paga R$ 90,72 (Tarifa de água e esgoto) passará a pagar R$ 72,80.

18 mil litros – atualmente paga-se 96,42 e pagará 77,64.

A mudança nas faixas de consumo foi anunciada ontem por meio de transmissão ao vivo com a participação do prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa, do vice-prefeito Claudio Romagnolli e do Superintendente interino da Saec Renato Stuchi.

A Saec espera beneficiar 12 mil famílias com a alteração. A medida altera apenas os degraus das tarifas residenciais, sendo mantidos os moldes atuais para imóveis comerciais e industriais.

Quem consome até 24 metros cúbicos pagará R$133,34.

Os valores foram redistribuídos, fazendo com que a diferença seja menor entre as faixas de consumo. Para quem consome a partir de 25 metros cúbicos de água o valor passa a ser maior. Para essa faixa de consumo o valor sobe de R$ 141, 38 para R$ 144,86. Aqueles imóveis residenciais que utilizam 50 mil litros de água, o valor sobe de R$ 426,16 para R$ 471,34. “Temos atuado na prestação de serviço cada vez mais humanizado. Dessa forma, atingimos uma de nossas metas que era melhorar a tarifa de água. Na prática, conseguimos diminuir a diferença entre faixas, principalmente para famílias que mais precisam”, ressaltou o prefeito.

Todos os valores das tarifas podem ser vistos no decreto publicado na edição extra de sexta-feira do Diário Oficial do Município.

Karla Konda

Editora Chefe