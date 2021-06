CONSIRC Abre Chamamento Público Para Serviços Médicos

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva torna público o Chamamento Público para Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) para a prestação de serviços médicos eventuais, junto ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva- CONSIRC.

Os interessados deverão encaminhar seus documentos, em envelope fechado, para a Rua Maranhão, 1426, no município de Catanduva/SP. A íntegra do edital estará disponibilizada no site www.consirc.sp.gov.br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 173531- 9780 ou pelo e-mail: licitacao@consirc.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local