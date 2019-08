Conselho Superior Homologa Arquivamento de Inquéritos Sobre Gratificações

O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de dois inquéritos abertos para apurar o pagamento de gratificações de nível universitário feito pela Câmara e Prefeitura a funcionários que possuem Ensino Superior Completo. A decisão ocorreu no dia 13 de agosto e foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.

Na portaria de arquivamento, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha afirmou que não houve má fé na conduta nem dos Poderes Executivo e Legislativo e tão poucos dos servidores.

“Há legislação dando supedâneo aos pagamentos e tal legislação não foi, até o presente momento, objeto de qualquer questionamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado acerca da sua inconstitucionalidade, o que aconteceu, pelo Prefeito, depois da instauração das investigações destes autos. Por outro lado, o Egrégio Tribunal de Contas não indicou em suas auditorias quaisquer irregularidades nos referidos pagamentos, o que, por certo, permitiu aos Administradores a conclusão que se há lei e não houve impugnação, regular e legal estariam tais pagamentos, informação acessada pela internet, junto ao sítio eletrônico do Egrégio Tribunal”, consta.

“Entretanto, como já se demonstrou no relatório, na pendência de diligências e coleta de informações, o próprio Prefeito ajuizara a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que redundou na Respeitável Decisão, a qual não mereceu recurso da Câmara de Catanduva, tendo os dois entes públicos, , já começado a cumprir, considerando-se o início a data da publicação do Venerando Acórdão. Desse modo, entende-se inexistir qualquer outra providência a ser tomada nestes autos, pois o Egrégio Tribunal de Justiça já extirpou do ordenamento jurídico de Catanduva a gratificação de nível universitário, ressalvando a boa fé e a irrepetibilidade dos pagamentos até então recebidos, pela natureza alimentar da verba”, conclui.

Da Reportagem local