Conselho Superior do MP Julga Arquivamento de Inquérito Sobre Passes

Promotor arquivou inquérito depois de saber que valor estaria sendo depositado

O Conselho Superior do Ministério Público deve julgar o arquivamento do inquérito civil que investigava retenção de valores nos vales-transportes, quando a empresa que mantinha a concessão era a Jundiá. A sessão esta marcada para esta terça-feira.

O inquérito foi arquivado em maio deste ano. De acordo om o promotor, André Luiz Nogueira da Cunha, consumidores de Catanduva compareceram à Promotoria de Justiça do Consumidor noticiando que possuíam cartões de vale-transporte da empresa Jundiá e que tais cartões tiveram os seus usos bloqueados, sob o singelo argumento que deveriam tê-los utilizado em prazo específico e, como não o fizeram, os cartões foram bloqueados e funcionários da empresa não apresentaram solução para os créditos que possuíam nos referidos cartões, dando a entender que como o cartão expirou, perderam, também, os créditos, em nítida apropriação indébita de dinheiro alheio, pois para ter o vale-transporte o consumidor ou seu empregador creditou valores no cartão, ou seja, o dinheiro creditado não é da Jundiá, que deveria devolvê-lo ou permitir a continuidade do uso, até que o crédito expirasse”, afirma.

O inquérito foi arquivado depois de respostas da empresa e da Prefeitura, que com a saída da Jundiá, os interessados em reaver os valores poderiam entrar em contato com a empresa. “A Jundiá deixou de atuar em Catanduva, mas não se tem notícia se todos os créditos foram devolvidos corretamente, motivo pelo qual oficiou-se à Jundiá e à Prefeitura de Catanduva para que informassem, em trinta dias se todos os créditos dos usuários foram corretamente devolvidos e se há, ainda, alguma pendência financeira entre a Jundiá e os usuários de Catanduva. As respostas vieram dando conta de divulgação que está sendo realizada para a devolução, cabendo ao usuário, já que a empresa, que não atua mais, em Catanduva, desconhece as informações bancárias de cada qual dos usuários para a devolução, procurar pela empresa para solicitar a devolução”.

“Aqui, tanto a Prefeitura, quanto a empresa, já estão solucionando a questão, pois não é possível a devolução dos valores por iniciativa exclusiva da empresa, já que desconhece as informações bancárias dos usuários, mas os usuários estão protegidos, pois os valores estão sendo devolvidos, bastando a solicitação, existindo divulgação de tal prática para resolver a questão, tanto que, depois de instaurado este inquérito civil, e com a saída da Jundiá de Catanduva, nenhum outro usuário veio até à Promotoria de Justiça reclamar de tal fato”.

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook