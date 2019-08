Conselho Superior Arquiva Inquérito Sobre Pagamentos Feitos Por Gestor da UPA

O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de inquérito civil que investigava possível improbidade administrativa da Prefeitura referente ao contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A promotoria apurava o pagamento feito pela gestora a uma empresa na qual o dono era funcionário da UPA A denúncia partiu da Comissão de Acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão firmado em 2015. O arquivamento foi promovido depois da informação que valores foram glosados pela prefeitura. A decisão do Conselho Superior ocorreu no dia 06 de agosto, publicado ontem no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a portaria de arquivamento, o promotor André Luis Nogueira da Cunha recebeu a informação de um funcionário do pronto atendimento também prestava serviços com empresa própria para a mesma entidade e também por 40 horas semanais.

“Conforme bem esclarecido pela representação, houve pagamentos à empresa de funcionário da Unidade de Pronto Atendimento, o que é o mínimo estranho, agindo corretamente a Comissão de Fiscalização do referido contrato em encaminhar os fatos ao Ministério Público, que também, ao que consta, encaminhou-os à Secretaria de Saúde do Município”, consta.

Depois de notificar e pedir esclarecimentos a prefeitura, funcionário, gestora da UPA, o promotor acrescenta no documento. “A Prefeitura informou que realizou a análise das contas e manteve a glosa em relação à contratação empresa, bem como que tal contratação está obstada. Assim, percebe-se que não ocorre, na espécie, a existência de interesse coletivo capaz de ensejar a intervenção ministerial, tendo em vista a não caracterização de improbidade administrativa ante a devida recomposição dos valores despendidos pela Administração Pública e ausência de violação dolosa aos princípios administrativos. A Prefeitura não se omitiu, exigindo que os valores fossem glosados e compensados nos próximos valores a serem recebidos pelo Hospital.Não parece ter obrado com má fé o Hospital, ou qualquer servidor público, mas por erro de interpretação do contrato firmado com a Municipalidade”, disse.

E concluiu: “Assim, por entender como devidamente demonstrado nas peças constantes nos autos que não se apresenta necessário o prosseguimento do feito, promovo o arquivamento deste, submetendo tal decisão ao crivo do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público”.

Da Reportagem local