Conselho Superior Analisa Arquivamento de Inquérito Sobre Transporte Coletivo

O Conselho Superior do Ministério Público analisa hoje o arquivamento do inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades nas contratações feitas pela administração sobre o transporte coletivo, no ano passado.

O inquérito foi arquivado em setembro do ano passado e as investigações foram feitas pelo promotor Yves Atahualpa Pinto. “Os documentos revelam que o contrato de concessão de serviço de transporte público ostenta dez anos de prazo de validade e foi celebrado após concorrência nº 03/2019.

Deste modo, notório que o serviço está sendo prestado e em caráter definitivo, não mais subsistindo as razões iniciais da representação sobre uma contratação emergencial. Além da efetiva prestação do serviço, é possível se concluir que o mesmo está sendo prestado de forma adequada, tendo em vista que atende as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A contratação definitiva soluciona o problema na continuidade da prestação do serviço público de caráter essencial”, cita o promotor na portaria de arquivamento”, cita.

Karla Konda

Editora Chefe