Conselho Superior Analisa Arquivamento de Inquérito Sobre Recursos ao Grêmio

O Conselho Superior do Ministério Público decide, no próximo dia 10, se homologa ou não o arquivamento do inquérito civil aberto em 2014 que apurava a liberação de recursos municipais ao Grêmio Catanduvense de Futebol, num evento de comemoração ao aniversário de Catanduva.

O arquivamento do inquérito foi publicado no dia 04 de novembro deste ano pelo promotor André Luiz Nogueira da Cunha.

Na portaria de arquivamento, o promotor afirmou que os valores pagos para a realização do evento eram condizentes com os ingressos à época. “Contudo, a explicação encontra-se a fls. 1092, não se podendo dela duvidar, seja porque o estádio comporta o número indicado de 5.000 pessoas, seja porque o valor considerado é o condizente com os valores de ingressos à época, mesmo que se considere o pouco número de pagantes nos jogos ordinários do Clube, não se pode olvidar que era um jogo comemorativo, entre equipes masters de Catanduva e de São José do Rio Preto e com entrada gratuita, o que ensejaria a possibilidade de um número maior de pessoas. Assim, não se vê qualquer má fé ou dolo no estabelecimento do valor do evento, não se concluindo por dano ao erário, porque houve estabelecimento técnico e fundamentado do preço. Desse modo, não se vislumbra o cometimento de improbidade administrativa, nem a simulação tornou o negócio que se pretendia esconder nulo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ao erário, sendo, pois, hipótese de promoção de arquivamento deste feito, submetendo tal análise ao crivo do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público”, consta.

O Ministério Público de Catanduva instaurou inquéritos para investigar a destinação de recursos municipais ao Grêmio Catanduvense de Futebol para apurar possível simulação de contratação junto à Liga Catanduvense de Futebol 7 Society de um jogo comemorativo na data de aniversário da cidade, dia 14 de abril, pagando os R$ 100 mil que teriam sido prometidos ao Grêmio Catanduvense pelo prefeito Geraldo Vinholi. O valor teria sido cobrado, inclusive pelo presidente do Clube e pelo técnico Rodrigo Deião, na época. Conforme a portaria teria sido um jogo entre o Grêmio Catanduvense e o Rio Preto Master, supostamente fazendo-o sem licitação e pagando à Liga.

Karla Konda

Editora Chefe