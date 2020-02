Conselho Superior Analisa Arquivamento De Inquérito Sobre Ausência de Médico

O Conselho Superior do Ministério Público analisa o arquivamento do inquérito civil instaurado em 2018 para apurar as ausências de médicos no Centro de Especialidades Médicas, depois de fiscalização do Conselho Municipal de Saúde.

Este é mais uma das investigações abertas, que foram feitas separadamente para cada médico que estaria ausente no horário de expediente no dia da fiscalização.

O arquivamento foi promovido em outubro de 2019. No relatório, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha afirma: “Melhor analisando a questão, a despeito da ausência da médica, não havia pacientes agendados no dia da ausência, porque ela informou previamente que não compareceria ao serviço, inexistindo, portanto, prejuízo ao serviço público. A questão a ser enfrentada, que já foi avaliada em outros inquéritos civis originados da mesma fiscalização, é a necessidade do médico comparecer ao local de trabalho e lá ficar cumprindo o seu horário, mesmo na hipótese de inexistir pacientes agendados.

A nomeação do médico pressupõe a dedicação ao horário de serviço, mas o sistema existente na Prefeitura é o do prévio agendamento das consultas, mormente na especialidade da médica aqui investigado, que não atendia urgências ou emergências, mas consultas previamente agendadas, justamente para propiciar um melhor atendimento ao usuário do sistema municipal de saúde”, consta.

Cita ainda que a médica não teria causado prejuízos. “Assim, a médica não gerou nenhum prejuízo ao serviço público com a sua ausência, pois não havia pacientes para serem atendidos no dia, motivo pelo qual, considerando o sistema de agendamento prévio, o qual permitia avisar que não compareceria no dia, agendando-se os pacientes para outro dia, não se tendo deixado de atender qualquer paciente, entende-se excluído o dolo e a má fé, promovendo-se o arquivamento deste, submetendo tal análise ao crivo do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público”.

Karla Konda

Editora Chefe