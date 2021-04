Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente Elege Nova Diretoria

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Catanduva reuniu seus membros na última segunda-feira, dia 12 de abril, para deliberar sobre a escolha da nova diretoria.

O pleito foi realizado na Casa dos Conselhos, localizada no bairro Nosso Teto, com as presenças de representantes da Sociedade Civil e do Poder Público Municipal.

Esse importante órgão tem a missão de realizar ações pela preservação dos direitos de milhares de jovens catanduvenses, além de fiscalizar as entidades e demais setores.

De forma transparente e democrática, foram eleitos: Eliete Estevam Gomes como presidente e Ticiana Regina Dias de vice. A primeira secretaria ficou a cargo de Sílvia Minuti e a segunda com Paula Flávia Meneghesi.

Richard Casal foi eleito 1º tesoureiro, ficando Fernanda Souza Rocha como 2ª tesoureira.

Também foram escolhidos de forma criteriosa os componentes dos seguintes setores: Comissão Setorial de Políticas Básicas e Garantias de Direitos; Comissão Setorial de Comunicação, Articulação e Mobilização; Comissão Setorial de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão Setorial de Orçamento.

Todos os eleitos e seus suplentes terão mandato de dois anos. Irão trabalhar voluntariamente pelo CMDCA, sem qualquer remuneração.

Ariane Pio

Da Reportagem Local