Conselho Municipal de Educação Fará Reunião Para Definir Protocolo de Volta às Aulas

O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Catanduva, Prof.Cândido Henrique Ronchi, convoca os membros titulares ou na impossibilidade os suplentes em exercício, para a reunião plenária ordinária, que será realizada nesta quarta-feira (28) às 14h, por teleconferência.

A reunião terá como pauta leitura e aprovação da Ata anterior; adequações Das Reuniões da APEM devido ao Covid-19; informações sobre o Ensino a Distância (Aplicabilidade); protocolo das escolas sobre volta às Aulas; oficio Secretaria da Saúde: Protocolo de volta às aulas; utilização dos Recursos Financeiros Do Transporte Escolar – FUNDEB; oficio Conselho Tutelar: Cuidado com as crianças em tempos do Covid-19.

A Secretaria Municipal de Educação já comunicou aos pais e responsáveis que as férias escolares de julho serão antecipadas para o mês que vem entre dia 03 a 17 de maio e depois disso é bem provável que as aulas presenciais voltem.

A expectativa para retorno é devido ampliação da vacinação entre os profissionais de educação que possibilidade assim o retorno das aulas presenciais. “Após esse período de férias será feito a volta as aula de forma gradativa e com rodízio de alunos” secretária de educação Cláudia de Carvalho Cosmo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local