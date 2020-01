Conselheiros do IPMC Rejeitam Pedidos de Macchione de Reduções

Os conselheiros do Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) rejeitaram as propostas de redução de repasses feitas pelo prefeito Afonso Macchione Neto. A reunião com os conselhos foi realizada na última quinta-feira.

De acordo com o diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, os três ofícios encaminhados pela administração foram analisados.

O primeiro deles tratava sobre a redução da taxa de administração. Segundo Andrella, o parecer jurídico foi favorável, e os demonstrativos financeiros indicavam a possibilidade de diminuir para 1,2% – o pedido do prefeito foi de 1%. Os conselheiros votaram contra. Atualmente a taxa é de 2%.

Outro pedido era a porcentagem sobre o plano de saúde, que Macchione pedia a redução de 7% para 5%. “Todos os conselheiros foram contra e inclusive nosso parecer era contrário”.

No terceiro e último item, os membros dos conselhos decidiram aprovar o parcelamento do débito até o final do mandato, mas não concordaram com a redução de multa de 10% para 2 %. “O parecer jurídico era pela legalidade, mas os conselheiros decidiram atualizar o parcelamento com a multa e sem o desconto”, disse Andrella.

Diante do cenário de praticamente todos as solicitações rejeitadas, a administração afirmou que entende não ser necessário o encaminhamento de projetos de lei ao Legislativo.

Todas as propostas, mesmo se tivessem sido aprovadas pelos conselhos do IPMC dependeriam ainda da votação dos vereadores.

Karla Konda

Editora Chefe