Concessionária Inicia Interligação da Rede ao Gasoduto principal

A GasBrasiliano – concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Noroeste Paulista, realiza a interligação da infraestrutura da rede local ao gasoduto principal. O trabalho deverá ser concluído até o final de agosto.

De acordo com a GasBrasiliano, serão implantados aproximadamente 3,4 quilômetros de tubulação em polietileno de 225 milímetros. A empresa contratada para realizar o serviço é a Engemont Engenharia.

Entre os locais que integram os serviços está a avenida Eng. José Nelson Machado, rua Alcântara, rua Cervantes Ângulo, rua Minguta, rua Pedro Fernandes Gomes, rua Cubatão, rua Campos do Jordão, rua Mongaguá, rua São Pedro, rodovia Washington Luís e rua Poços de Caldas.

Com a conclusão da interligação, será solicitada a Licença de Operação. A previsão é de que ela esteja pronta em dezembro deste ano. Com a documentação, ficará permitida a distribuição de gás natural subterrâneo, na rede construída.

No período da interligação, os locais serão sinalizados de forma adequada, com o isolamento da área, passagem de pedestres e interdição parcial das vias. A prioridade será nos locais onde há permissão para estacionar. Os serviços são acompanhados por engenheiros da Superintendência de Água e Esgoto (Saec).

A rede de distribuição de gás natural vem de Itápolis, passa por Santa Adélia e Pindorama até chegar a Catanduva, com aproximadamente 56 quilômetros.

Atualmente, oito indústrias de Catanduva utilizam o gás natural canalizado, três delas fazem parte do segmento de alimentos e bebidas, uma fabricante de equipamentos de iluminação, duas metalúrgicas e duas fabricantes de eletrodomésticos.

Essas empresas são abastecidas pela rede local de 10,7 quilômetros de extensão, que possibilitou a antecipação da disponibilização do energético ao município, sendo abastecida com o Gás Natural Comprimido (GNC). Desde o início das operações em Catanduva, foram distribuídos mais de 4,6 milhões de metros cúbicos de gás natural.

Da Reportagem Local