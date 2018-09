Concessão do Transporte Público Retorna à Pauta de Votação

A concessão do transporte coletivo urbano em Catanduva retorna à pauta de votação em sessão ordinária desta terça-feira. A expectativa do governo é de que os vereadores aprovem a proposta para iniciar o processo de licitação, já que o contrato com a empresa Jundiá termina em dezembro deste ano.

O projeto tramita no Legislativo desde junho deste ano e, na semana passada, o secretário de trânsito e transportes urbanos (STU), Nilton Marto Vieira da Cruz explicou sobre a proposta.

A proposta trata como tempo de concessão de 10 anos, podendo ser renovado por igual período uma única vez.

Consta ainda que compete à administração autorizar os reajustes do valor das passagens e, lista uma série de obrigações tanto do governo quanto da prestadora de serviços. O valor previsto no contrato será reajustado com a periodicidade de 12 meses, contados da assinatura do contrato.

O projeto de lei completar é composto por 38 artigos. Dentre os deveres da concessionária está o de operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados pelo operador e o Poder Público.

A prefeitura também é responsável por coordenar, supervisionar e fiscalizar as concessões, as permissões, as autorizações e os contratos de prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros; Coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos ou permitidos; garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes afetados pelo serviço de transporte sob seu controle, reprimindo eventuais infrações.

Os vereadores questionam ainda o valor de outorga para o serviço. Sobre esse tema, o prefeito Afonso Macchione Neto fala que é um valor necessário. “É muito importante que a Câmara entenda que esse dinheiro não é para a Prefeitura, para o prefeito. Esse dinheiro é para investimento na cidade. Investimento em serviços que os cidadãos precisam todos os dias. É de conhecimento de todos os parlamentares a situação financeira da cidade, que estamos conseguindo contornar, equilibrar. Mas ainda é crítica. Os servidores talvez sejam os mais penalizados com essa situação já que ainda esperam pelo dissídio de 2015. É justamente por isso que a Prefeitura não pode entregar um serviço público como o transporte público de graça para a iniciativa privada. É preciso uma contrapartida”, disse Macchione.

“Não tem como relacionar o valor da passagem com esse dinheiro. O valor da passagem vai seguir os parâmetros que já são adotados pelo setor de transportes, tabelas próprias dos órgãos que regulamentam o transporte, e a legislação do Município. Por isso, abrir mão dessa contrapartida não vai baratear as passagens. Vai apenas gerar prejuízo aos cofres públicos em um momento de tanta necessidade”, completou.

Karla Konda

Da Reportagem Local