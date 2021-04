COMJUVE é Criado em Catanduva e Pede Aumento do Programa Ação Jovem

No último sábado (10), lideranças jovens se reuniram no gabinete do prefeito Padre Osvaldo para dar início as tratativas à criação do COMJUVE (Conselho Municipal da Juventude). O diretor de administração Caio Augusto Fordiani, jovem catanduvense, foi o responsável em reunir a liderança de jovens da sociedade civil e de movimentos estudantis. A resposta a esse encontro veio mais rápido que o esperado. O prefeito Padre Osvaldo junto ao jovem Caio Augusto estiveram na terça-feira (13) em São Paulo, em reunião com o sub-secretário da juventude estadual Luiz Oliveira, que declarou o apoio, em nome do Governo Estadual, ao COMJUVE. A reunião foi produtiva e, o secretário estadual também se dispor em ver a possibilidade de aumentar o número de bolsas do programa AÇÃO JOVEM, conforme demanda apresentada.

Segundo diretor de administração, Caio Martani, o sub-secretário da juventude estadual declarou que irá enviar recursos e investimentos para juventude de Catanduva. Caio também contou que foi pedido o aumento das bolsas do Programa Ação Jovem, onde já existem em Catanduva alguns adolescentes que recebem o beneficio.

O Programa Ação Jovem é um serviço de transferência de renda do Governo do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Nº 56.922, de abril de 2011. Tem por objetivo promover a inclusão social de jovens de 15 a 24, que vivem em áreas de concentração da pobreza extrema e pobreza, pertencem a famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e que estejam frequentando o ensino Fundamental e/ou Médio, ou frequentam o Ensino de Jovens e Adultos – EJA.

Mediante a transferência direta de renda, o Programa Ação Jovem visa estimular a conclusão da escolaridade básica, somada a ações complementares e de apoio à iniciação profissional.

Para se cadastrar no Programa Ação Jovem é preciso atender os seguintes requisitos:

ter entre 15 (quinze) e 24 anos e onze meses; estar como o ensino fundamental e/ou médio incompleto; ter renda “per capita” familiar mensal até meio salário-mínimo nacional; ser matriculado no ensino regular de educação básica ou ensino de Jovens e Adultos – EJA Presencial – em qualquer época do ano letivo.

Atendidos os critérios acima, a família precisa procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua moradia para o cadastramento no programa Ação Jovem, ou entrar em contato com a Central de Atendimento -156 – a ligação é gratuita e atende 24 horas todos os dias, para informações como endereço do CRAS de referência, bem como, orientações e esclarecimentos sobre o Programa.

O período de permanência do jovem no programa é de 12 meses, podendo, mediante reavaliação dos dados cadastrais, ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 36 (trinta e seis) meses. O pagamento da bolsa é de cerca R$ 80 a R$100 por meio de cartão eletrônico, emitido pelo Banco do Brasil.

