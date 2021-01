Comitê de Enfrentamento Da Covid-19 Tem Membros Substituídos

Comitê de Saúde de Enfrentamento a Covid-19 teve membros substituídos. A nova resolução com as mudanças foi publicada ontem no Diário Oficial do Município.

A maioria dos membros permanece a mesma, com exceção do então secretário Ronaldo Carlos Gonçalves Junior, sendo substituído por Claudia Monteiro Ferrazzi e Angélica Aparecida Freu Costa por Camila de Santis Silva (diretora do departamento técnico de saúde).

Continuam no comitê os membros: Daniela Aguiar Bellucci (Diretora do Depto. de Vigilância em Saúde); Ricardo Santaella Rosa (Médico Infectologista do Depto. de Vigilância em Saúde); Sandra Ferrari Pigon (Enfermeira do Depto. de Vigilância em Saúde); – Tiago Aparecido da Silva (Representante da Atenção Primária); Fernanda Martinez Perez (Representante da Atenção Primária); Giovani de Carvalho Silva (Representante da Urgência e Emergência); – Arlindo Schiesari Junior (Representante das CCIH’s) Fábio Macchione dos Santos (Representante do Hospital São Domingos); – Luis Fernando Colla da Silva (Representante do Hospital Padre Albino); Jussemar Roces Rios (Representante do Hospital Emílio Carlos).

Dentre as atribuições do comitê estão: Monitorar o cenário epidemiológico do novo Coronavírus (COVID-19); Planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas, em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19); Articular-se com as Vigilâncias em Saúde, Centros de Operação de Emergências em Saúde Pública (COE) e Gestores de Saúde a nível municipal, regional, estadual e nacional, no que couber; – Encaminhar a Secretária Municipal de Saúde relatórios técnicos e as ações administrativas e técnicas em curso; Propor, de forma justificada, medidas a serem adotas durante a ESPIN, em decorrência do novo Coronavírus; Auxiliar na elaboração e divulgação à população de informações e outras.

Karla Konda

Editora Chefe