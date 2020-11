Comissões Processantes São Abertas Para Investigar Três Vereadores

Comissões processantes foram abertas pela Câmara de Catanduva para apurar as denúncias realizadas em representações sobre conduta de três parlamentares, Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, Daniel Palmeira de Lima e Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná.

Duas comissões foram instaladas. Uma para investigar Paraná e Enfermeiro Ari, depois de representação formulada que pede a cassação do mandato por conta da condenação em segunda instância dos dois parlamentares em Ação de improbidade administrativa. A segunda comissão irá apurar a representação feita contra Daniel Palmeira também nos mesmos moldes, sobre ações na justiça.

As duas comissões foram instaladas ontem, durante o período de sessão ordinária, com rito apresentado pelo Secretário de Negócios Juridicos, Marcio Thomazini. Com aprovação do Plenário por unanimidade para a instalação das comissões processantes, houve um sorteio e foram formadas da seguinte forma: Para analisar o pedido de cassação de mandato de Daniel Palmeira: Ditinho Muleta, presidente, Nilton Cândido, relator, e Gaucho, membro. Para a comissão que apura Paraná e Ari, André Beck presidente, Nilton Cândido relator e Ditinho Muleta membro. As comissões processantes seguirão os trâmites de citação, defesa dos vereadores, elaboração de relatório para votação dos parlamentares.

Karla Konda

Editora Chefe