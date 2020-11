Comissão Processante Notifica Vereador Daniel Palmeira de Lima

Dando prosseguimento aos trâmites da comissão processante instalada, na qual se baseia em representação formulada por morador de Catanduva e que pede a cassação do mandato de Daniel Palmeira, o presidente da Comissão, Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, assinou e publicou ontem no Diário Oficial do Município uma notificação ao parlamentar para apresentação de defesa. “Por não ter sido possível a notificação pessoal, sendo que todas as tentativas para a localização se deram no endereço de sua residência, assim como nas dependências da Câmara Municipal”, consta. A comissão dá prazo de 10 dias uteis para que Palmeira apresente a defesa prévia e que tome conhecimento e acompanhamento de todo o procedimento.

A representação formulada por Claudio Antonio de Paula foi contestada por Daniel Palmeira por conta do documento apresentar informações que estariam relacionadas a outro procedimento – o que denuncia Wilson Paraná e Enfermeiro Ari. Com palavras no plural e relacionando a Ação por improbidade administrativa movida sobre o suposto esquema de rachadinha (Tomar para si parte dos salários dos assessores).

Palmeira chegou a apresentar um mandado de segurança na Justiça, mas a juíza negou liminar para barrar o processo no Legislativo.

Karla Konda

Editora Chefe