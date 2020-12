Comissão Processante é Aberta Para Investigar Ari Enfermeiro e Wilson Paraná

Comissão processante foi aberta pela Câmara de Catanduva para investigar os vereadores Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari e Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, ambos que estão inseridos em ação na Justiça como réus e tiveram condenações em primeira e segunda instâncias na chamada rachadinha (tomar para si parte do salário dos assessores).

Notificação a Enfermeiro Ari foi publicada no Diário Oficial do Município nesta semana. Na notificação, o presidente da comissão, vereador André Beck para que o investigado indique as testemunhas que deverão comparecer em audiência, marcada para o dia 14 de dezembro, às 9 horas, na Câmara.

“determinar o início da instrução com a notificação do denunciado ou na pessoa do seu procurador, caso o mesmo esteja representado nos autos, para que ele ou seu advogado informe as testemunhas por ele arroladas do dia , da hora e do local da audiência”, consta.

Karla Konda

Editora Chefe