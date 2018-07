Comissão de Inquérito Faz Primeira Oitiva Nesta Quarta-Feira

A Comissão Especial de Inquérito (CEI, aberta pela Câmara de Catanduva para apurar suposta utilização de funcionários da Superintendência de Água e Esgoto (Saec) em empreendimentos particulares, realiza nesta quarta-feira a primeira oitiva. O depoimento de um dos funcionários da autarquia será colhido pelos membros da comissão no final da tarde, conforme informou o presidente da CEI, Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta.

A CEI das Redes de Água foi criada em junho deste ano e realizou duas reuniões desde então.

Segundo informações dos parlamentares, as denúncias são de que o então superintendente da SAEC, Alfredo Minervino Neto teria supostamente utilizado ilegalmente a mão de obra dos funcionários da autarquia municipal para implantação das redes de água e esgoto nas ruas Teresópolis, Girassóis e Volta Redonda, no loteamento Alta Vista Residencial.

Conforme o presidente da CEI, Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, além de definir as datas para as oitivas da comissão especial, outros documentos também foram anexados na última reunião realizada, na semana passada.

“Recebemos mais documentos contendo ainda mais denúncias e por meio de ofícios decidimos pedir documentação para a Prefeitura Municipal, para a Saec – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva e para alguns cartórios”, afirmou o presidente da CEI. “O primeiro depoente será ouvido, na próxima quarta-feira, no período da tarde e queremos dar andamento com urgência devido a gravidade das denúncias, e por termos muitos depoentes para escutar”.

O vereador afirmou ainda que pretende inicialmente ouvir funcionários da autarquia e, posteriormente, agendar os depoimentos de Minervino Neto e também do prefeito Afonso Macchione Neto.

A CEI é composta por Ditinho Muleta, como presidente, Wilson Aparecido Anastácio, Paraná, como relator, André Beck, Mauricio Gouveia, Onofre Baraldi e Luís Pereira.

Karla Konda

Editora Chefe