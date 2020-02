Comissão de Ética Recebe Representação Por Suposta Quebra de Decoro de Davoli

A Comissão de Ética da Câmara de Catanduva recebeu uma representação formulada por uma advogada por suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Amarildo Davoli.

A advogada Keli Fabiana Vicente cita as falas de Davoli durante o pinga-fogo e explicações pessoais na sessão da Câmara do dia 11 de fevereiro.

“O parlamentar alvo dessa denúncia utilizou a Tribuna da Câmara de Vereadores durante duas oportunidades na sessão do dia 11 de fevereiro e em ambas proferiu xingamentos que em nada coadunam com o esperado decoro parlamentar. Ao utilizar a tribuna , durante o chamado Pinga Fogo, Amarildo Davoli declarou as seguintes expressões em referência ao secretário municipal de saúde Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior e ao prefeito Afonso Macchione Neto: É um assassino, um criminoso, um bandido”, cita na denúncia.

A advogada ainda complementa: “os agentes criminosos é (sic) o prefeito, secretário entre outros. Tú é arrogante, tú é um larápio, não vale o sal do batizado, pilantra”.

Keli cita outros trechos da fala do parlamentar: “vagabundo, sem vergonha, criminoso, pilantra, safado, não vale o sal do batizado, esse cara não vale nada, merda, bandido, cara de pau”. Palavra de baixo calão também foi mencionada pela profissional como tendo sido falada pelo vereador (Que não iremos reproduzir neste espaço).

A denúncia formulada foi lida ontem, durante sessão ordinária da Câmara.

A reportagem de O Regional entrou em contato com o vereador Amarildo Davoli. O parlamentar afirmou estar ciente da denúncia feita. “Estou ciente da representação feita para a Comissão de Ética. Mas não condiz com a verdade. É preciso transcrever os mais de 10 minutos da minha fala e não apenas algumas palavras. Vira uma montagem”. “Eles acham que vão me intimidar, eu criei uma CEI, amanhã (hoje) vai fazer dois anos, fiz oito oitivas e em toda sessão alertando, não está passando veneno, tem um TAC que não está sendo cumprido, vai voltar epidemia e fizeram de conta que nada ia acontecer. O coordenador não serve para liderar o Emcaa e o Executivo nada fez. Os vereadores não tem poder de trocar o secretário ou aumentar contingente. Infelizmente, o contingente diminuiu, o coordenador é incompetente, o secretário é incompetente, não fazem nada”.

Amarildo concluiu : “chega uma hora que a gente tem de falar a verdade, eles não vão me intimidar e eu vou continuar meu trabalho”.

Karla Konda

Editora Chefe